Karapınar köyü kara teslim

Zonguldak’ın Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimleri etkisi altına aldı. Öte yandan kar yağışından etkilenen yerlerden birisi de Beycuma Beldesine bağlı Karapınar köyü oldu. Kar yağışının ardından köyde 35 cm kar oluştu. Araçlar yollarda kalırken, özel idaresine bağlı araçlar ise köyde yol açma tuzlama çalışmalarına başladı.