Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi sınırlarına dahil edilen Karamusa köyünün mahalle statüsüne kavuşmasının ardından muhtar seçimleri yapıldı.

Toplamda 3 sandık kurulan seçimlerde Kadir Dede resmi olmayan sonuçlara göre Karamusa Mahallesi’nin yeni muhtarı seçildi. Çaycuma’da köy statüsünde olan ve 3 mahallesi bulunan Karamusa köyünün Aydınlar ve Dedeler olmak üzere 2 mahallesi yapılan halk oylaması ile yüzde 75 ’evet’ oyuyla beraber Çaycuma Belediyesine bağlanarak tek mahalle oldu. Seçim sandıkları 75. Yıl İlkokulu’nda 1001 ve 1002 ile Dedeler Mahallesi’nde ise 1003 nolu sandıklar kuruldu. Bugün sabah başlanılan mahalle muhtarı seçiminde 5 aday yarıştı. Seçim akşam saat 17.00’de bitti. Toplamda 941 seçmenin katıldığı mahalle muhtarlığı seçiminin ardından akşam saatlerinde Karamusa Mahallesi’nin muhtarı Kadir Dede oldu.