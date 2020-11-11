Karaman, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü görevine Yaşar Karaman atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Zonguldak İl Müdürlüğü görevine Yaşar Karaman atandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atanan Karaman’ın ataması Resmi Gazete’de yer aldı. Vekaleten yürütülen il müdürlüğü görevine atanan Karaman; " Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri ile Zonguldak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürü görevime asaleten 11 Kasım 2020 Tarihli ve 31301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/525 sayılı kararı ile atanmış bulunuyorum.

Bu güne kadar bu görevi şahsıma layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a Zonguldak ve Karabük Milletvekillerimize, Bakanlığımız üst düzey yönetimine ve emeği geçen herkese verdikleri desteği hiç bir zaman bırakmayan eşim ve çocuklarıma teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum.

Bugüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde çeşitli kademelerde memur ve yönetim kadrolarında edinmiş olduğum bilgi ve birikimimi inşallah yeni ekip arkadaşlarımla birlikte de mesai saati gözetmeksizin eskiden olduğu gibi milletimiz ve Devletimiz için çalışacağız inşallah.

Allah yar ve yardımcımız olsun, Rabbim utandırmasın inşallah selam ve dualarınızı eksik etmeyin inşallah" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un da atama kararı Resmi Gazete’de yer aldı.