Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi Başlıyor

Karadeniz Siber Güvenlik Zirvesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde, 13 Mayıs Cuma günü Sezai Karakoç Kültür Merkezindeki açılış töreni ile başlıyor.

Zirvede açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve BAKKA Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu’nun yapması bekleniyor.

13 -14- 15 Mayıs’ta üç gün boyunca sürecek olan etkinlikte siber güvenlik odağında girişimciliğin geliştirilmesi, iş modeli geliştirme ve geliştirilen modelin doğru bir şekilde sunulması için eğitim gerçekleştirilmesi planlanıyor. Siber güvenlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Siber Güvenlik Startap Weekend Girişimcilik Yarışması da yapılması planlanan etkinlikler arasında.

Zirve, açılış konuşmaları, Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı işbirliği protokolü imza töreni ve Siber Vatan Yetkinlik Merkezi işbirliği protokolü imza töreniyle başlayıp söyleşi ve paneller ile devam edecek.