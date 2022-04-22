Karacan, Başkan Nuri Tekin’e vaatlerini sordu

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin seçim öncesinde bir çok projeyi anlatarak vaat ettiğini hatırlatarak "Seçimden bu yana 1100 gün geçti. Şu ana kadar tamamlanan projeler varsa, hangi aşamada?" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karacan, Alaplı Belediyesi’nin 31 Mart 2019’da Nuri Tekin’e ikinci kere emanet edildiğini seçim öncesinde Nuri Tekin’in bir çok önemli proje vaat ettiğini hatırlattı. Alaplı’da seçmenin Nuri Tekin’in projelerini beğenerek belediyeyi emanet ettiğini ifade eden Karacan, "Seçimden bu yana 1100 gün geçti. Vaat edilen projeler tabi ki 5 yıl boyunca gerçekleşecek, fakat 1100 gün içerisinde belirli aşamaya gelmiş olması gerekiyor. Alaplı kamuoyunda merakla beklenen ve bir türlü görülemeyen belki de gizli gizli yapılan projeleri merak ettik. 16 projenin ne kadarlık bölümü yapıldı? Yapım aşamasında olanlar hangileri? Başlanan ve yapımı devam eden projeler var mı? Bu projeler Alaplı’mızı yakından ilgilendirmektedir. Başkan Nuri Tekin’in açıkladığı projeler arasında en dikkat çekenlerin başında Alaplı Çekirdek tepesi oldu. Seçim öncesi öğretmenlere yönelik 5 yıldızlı otel konforlu Öğretmen evi, yeni çağdaş günübirlik plaj tesisleri, sivil toplum kuruluşların binası, Kadın ve Çocuk Konuk evi projelerinin sözünü veren Tekin, seçim sonrası ise bu vaatlerini hiç gündeme getirmediği gibi unuttu mu? Tekin, seçim öncesinde yaptığı açıklamada kente nefes aldıracak projeler için Romanya’da bulunan Kardeş Belediye çerçevesinde verilen Avrupa Fonundan gelecek olan Hibe destekli ödemesiz kredi çalışmaları hızla hayata geçeceğini söylemişti" ifadelerine yer verdi.

Başkan Karacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yapılmayan bu kadar projeler 24 ayda nasıl yapılacak? Seçim öncesinde yayınlanan "16 Büyük Proje" ve soruyoruz; Başkanım Ne oldu bizim 16 proje? Kadın Konuk evi proje çalışmaları? Zor durumda kalmış kadınların çocuklarıyla birlikte yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek, sosyal yönlerini ortaya çıkarmak amacıyla Kadın ve Çocuk Evi Projesini. Romanya’da bulunan Kardeş Belediye çerçevesinde verilen Avrupa Fonundan gelecek olan Hibe destekli ödemesiz kredi çalışmaları söz verildiği halde ne oldu? Seçimlerde söz verilen ve yeri belli olan Belediye Kültür merkezi ne oldu? Yapı toplam 4 bölüm olarak tasarlanmıştır. Ana girişe avlu olarak düşünülen sosyal alanda, kafeterya, 150 ve 190 kişilik olan 2 adet konferans ve sinema salonlarına geçise yer verilmişti. İnsanların rahatça geçebileceği, Karşıyaka’dan karşıya asma köprü bağlama projesi vardı son durum nedir? Alaplı Şehir futbol stadyumun bulunduğu alan civarında, Yüksek Öğrenci Yurdu projesi söz verildi ne oldu? Proje 9 bin 300 metrekarelik arsa üzerinde bin kişi kapasiteli öğrenci yurdu projesi. Teraspark (Çekirdek tepesi) alanında belediye ait 2 dönüm arazi üzerine sosyal kafeterya yap işlet modeli çalışmaları ne aşamada? Kendine ait otopark alanları da bulunan projede yürüyüş yolları, seyir terasları, kamelyalar ve çocuk oyun alanları gibi yenileme alanlarına da yer verilmiştir. Açık ve kapalı alanlara sahip kafeterya manzaraya hakim olacak şekilde konumlanmıştı. 30 Dönüm arazi üzerinde yer alacak olan mesire alanımız 5 metre genişliğindeki yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yolu, oturma alanları, Günübirlik konaklama alanları, Spor Kompleksleri, Kapalı oturma mekanları, Kır restoran, süs havuzu, otoparklar ve eğlence alanları? Belediye plaj tesisleri yıkıp yeniden ne zaman yapılacak ?Plaj Halka açık olup, içerisinde Giyinme Soyunma Kabinleri, Açık Duşlar bulunmakta ve Ayrıca Denize uzanan güvenlik önlemleri alınan 3 adet atlama iskelesi ve 250 metre boyunda kumsal planlanmıştı. Karşıyaka dolgu alanı -Toplamda 50 Dönüm Dolgu Alanına yapılacak proje; 1 Etap çalışmasında, 500 metre uzunluğunda Bisiklet Yolu, 2 km Yürüyüş Yolu, 1 Adet Mescid ve Tuvalet, 200 m2 genişliğinde 3 adet Tek Katlı Restoran, Oturma ve Eğlence Alanları ? Sivil Toplum Örgütlerine verilen sözler var. Çay boyunda 30 metrekarelik odalar yapılacaktı? 15 adet yürüyüş yolları, Bisiklet yolları, Açık oturma alanları ve Çocuk Parkı yer alacaktı. Karşıyaka’ya semt konağı projesi vardı , 4 Kat olarak tasarlanan bu yapının Bodrum katında 2 Adet muayene odasına sahip Sağlık Evi, Zemin Katta Bilgisayar, Müzik Atölyeleri ve Sergi Alanları, Birinci Katta El Sanatları, Resim Atölyeleri ve Kütüphane bulunacaktır. Üçüncü Katta ise 5 oda ile hizmet verecek. Karşıyaka Mahallesi Çay boyuna 1470 metrekare alan arsa üzerine yapılacak 3 adet Balıkçı restoranları ve yenileme alanları. Amatör balıkçılar için sahilde yer düzenlenmesi yapılacaktı, Olta Balıkçılığı ile uğraşan vatandaşlar için hazırlanan proje Sahil Parkta uygulanacaktı. Ve dolgu alan Amfi Tiyatro arkasında hazırladığınız projede dalga iskelesi ve teraslar. Şehir Futbol saha bölgesinde alt yapı için yakışan tesis çalışmaları yapılacaktı son durum nedir? Alt yapı tesislerine ait sosyal tesis binasında ise soyunma odaları, duşlar, revir ve sağlık odası, yönetim ofisleri ve yemekhane yer almakta. Tünel çıkışında söz verilen engelliler için özel plaj tesis çalışmaları ne aşamada? Karşıyaka Mahallesi 1 tüneli girişi Değirmen ağzı mevkisinde vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği Karadeniz’e karşı çaylarını ve kahvelerini içebilecekleri nezih bir ortam oluşturma projesi. Yürüyen merdiven projesi ne oldu ? Varsa çalışmalar ne aşamadadır? Alaplı’daki vatandaşların yakından ilgilendiren hususun kamuoyuna açıklanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz.”