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MSB, İstanbul Boğazı’nda mayın benzeri cismin SAS Timlerince etkisiz hale getirilme çalışmalarının başladığını duyurdu
- MSB: "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse kon
Kar yağışı sonrası kart postallık manzaralar oluştu
Zonguldak’ta Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde sabah saatlerinde kar yağışı sonrasında kart postallık görüntüler oluştu.
ZONGULDAK 26.03.2022, 11:53
Zonguldak’ta Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde sabah saatlerinde kar yağışı sonrasında kart postallık görüntüler oluştu.
Zonguldak’ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Merkeze bağlı Himmetoğlu köyünde sabah saatlerinde yağan kar yağışı sonrasında köyde kart postallık görüntüler oluştu. Köyde yaklaşık 5 cm kar kalınlığı ulaşırken, İl Özel İdaresine bağlı ekipler köyde tuzlama yol açma çalışmalarına başladı. Öte yandaN hava sıcaklığı ise 2 derecelere kadar düştü.