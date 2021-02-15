Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı bir çok köyde elektrik direkleri devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Batı Karadeniz Bölgesine yaptığı uyarılar sonrası, dün itibariyle bölgede kar yağışı başladı. Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı elektrik direklerini devirdi. Gece saatlerinden itibaren bir çok köy yolu ulaşıma kapanırken, enerji de verilemiyor. Kdz. Ereğli’ye bağlı Bayat Köyünde bir elektrik direği yoğun kar yağışı ve fırtına sonrası devrildi. Kdz. Ereğli’ye bağlı Osmanlar Köyü’nde 4 adet elektrik direğinin devrildiği öğrenildi. Köyde yaşayan ve rahatsızlanan bir kişi ambulansı aradı fakat sağlık ekipleri bölgeye ulaşamadı. Elektrik direklerinin devrilmesi sonucu vatandaşlar mağdur olurken, yaşanan olay için Elektrik dağıtım kurumu ekiplerine haber verildi. İl Özel İdaresi ekiplerine bağlı greyderler ulaşıma kapalı köylerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.