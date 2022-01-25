Kar kalınlığı 90 santimetreyi buldu, vatandaş metreyle ölçtü

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kabaca köyünde kar kalınlığı 90 cm buldu.

Zonguldak’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Devrek İlçesi Kabaca köyünde kar kalınlığı 90 cm geçti. Vatandaşlarda kar kalınlığı metreyle ölçtü. Kar kalınlığının 90 cm bulmasının ardından yollar kapanırken,köye giriş çıkmış yapılamadı. Hayatın durma noktasına geldiği köyde İl Özel idaresine bağı ekipler yolu açmak için büyük çaba sarf ediyor.