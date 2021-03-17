Kar ile mücadele ekibi teşekkür belgesi ile onurlandırıldı

Devrek’te kar ile başarılı bir şekilde mücadele eden ekip teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Devrek ve köylerinde 2021 yılında kar ile başarılı bir şekilde mücadele vererek vatandaşların ulaşım ile sağlık problemlerini en asgariye indirmek için gece gündüz demeden çalışan ekip teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

Teşekkür belgeleri Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz tarafından takdim edilirken, Karayılmaz,” Devrek Bakımevi ile diğer bakımevlerinde 2021 yılı içerisinde yoğun kış şartlarında arkadaşlarımız özveri ile gece gündüz demeden çalışarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Kendilerine kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.