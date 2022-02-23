banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu!
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Bu sene yağışın fazla olması tohum satışlarını patlattı
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Türkiye, Sedat Peker'in iadesini resmen istedi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Kaplan, "Bölgenin hazırlanması gerekiyor ama bunları anlayabilen yerel yönetim yok"

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, "Güzel yapılan, olumlu ve verimli herşeyi destekleriz. Ancak çok büyük reklamlarla yapılan evlerin yolu yok" diye konuştu.

ZONGULDAK 23.02.2022, 14:03
Kaplan, "Bölgenin hazırlanması gerekiyor ama bunları anlayabilen yerel yönetim yok"

MHP Çaycuma İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, "Güzel yapılan, olumlu ve verimli herşeyi destekleriz. Ancak çok büyük reklamlarla yapılan evlerin yolu yok" diye konuştu.

MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, şehre bir şeyler katmak isteyen gelişiminde ve ilerlemesinde söz sahibi olmak isteyen bir birlikteliğin olduğuna dikkat çekerek partisinin Çaycuma’da varlığını hissettirdiğine dikkat çekti. Kaplan, “Yaşadığımız şehre birşeyler katmak isteyen gelişiminde ve ilerlemesinde söz sahibi olmak isteyen bir birliktelik var. Beş buçuk ay içerisinde Çaycuma da MHP’ nin varlığını hissettiren, her kesime dokunan, sorunları ve talepleri çözüme kavuşturan bir yönetim oluşturduk. Nebioğlu, Perşembe ve Filyos beldelerinin yönetimlerini tamamladık. Bir iki ay içerisinde tüm beldeler ve köylerde temsilcilerimizi tamamlayacağız. Yönetim olarak birim başkanlıkları kurduk. Bölgenin tüm kesimlerine ve tüm sorunlarına bu şekilde daha hızlı erişiyoruz. Birim başkanlıklarına bağlı komisyonlar kurarak bizden sonra gelecek olan yönetici arkadaşları hazırlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Kaplan, bazı belediyelerin yetersizliğinden bahsederek konuşmasına şöyle devam etti; “Çaycuma Belediyesi ile alakalı biz MHP olarak güzel yapılan olumlu verimli herşeyi destekleriz fakat ‘Sofia Evleri’nde vatandaşlardan gelen şikayetler oldu. Çaycuma Belediyesine durumu beş buçuk ay önceki ziyaretimizde ilettik sorunla alakalı fotoğraf ve videoları gösterdik."

“Çok büyük reklamlarla yapılan Sofia Evleri’nin yolu yok”

İlçede yapılan 82 dairelik sitede 23 ailenin ikamet ettiğini diğer sahiplerin yol olmadığı için evlerine taşınamadığını söyleyen Başkan Mustafa Kaplan, "2 Şubat’ta ambulans Sofia Evlerine çıkamadı. İmara açılmış ve tapuları verilmiş 82 dairelik bir site var ve 23 aile şu anda oturuyor. Çok büyük reklamlarla yapılan Sofia Evlerinin yolu yok. Diğer daire sahipleri yol olmadığı için evlerine taşınamıyor. Çaycuma Belediyesi’nden yolun en kısa sürede yapılması konusunda hassasiyet bekliyoruz" diyerek yerel yönetimlerin gerekeni yapmasını istedi.

“Yeşil sanayi olacaksa bizler yatırımı destekleriz”

Başkan Kaplan; “Tarım OSB ve OSB ile alakalı olarak tersine göçün olması gurbetteki vatandaşlarımızın ilimize tekrar dönmesi yatırımların bölgemize gelmesi ile olur. Tam doluluğa ulaşmış OSB’ nin 1999 yılında genişleme kararı verilmiş olan 26 hektarlık bir alanda genişlemesi söz konusu. Yapılacak yatırımın yeşil sanayi, Paris İklim Anlaşması’na uygunluğu, emisyon değerleri ve yüzde 80 ihracat odaklı olacağı ve bu kurallara uyumazsa İhracat yapamayacağı biliniyor. Denildiği gibi yeşil sanayi olacaksa bizler yatırımı destekleriz. Çevre kirliliği olacaksa ve taahhütlere uymayacaksa devletimiz gerekli olanı yapacaktır. Tarım OSB ile yılda 4- 5 mahsül alınan bir üretim ortaya çıkacaktır. Tarımsal gelişim için bölgemize çok büyük katkısı olacaktır. Bu üretim tesislerinin yanına kurutma, depolama, ve işleme tesisleri kurulmalıdır. Yapılan üretim ve ürünler pazar sıkıntısı olmadan üretilmeli ve ulaşımı sağlanmalıdır" diye ifade etti.

“Bölgenin hazırlanması gerekiyor ama maalesef bunları anlayabilen yerel yönetim yok”

Filyos Vadi Projesi’ne ve endüstri bölgesinin önemine dikkat çeken Başkan Mustafa Kaplan, "Filyos endüstri bölgesi doğalgaz ile ilgili olarak bölgemiz enerji üssü olma konusunda büyük bir atılım içerisinde. Kömür madenimizin yanında doğalgazın da bölgemizde bulunması Filyos Limanına çıkartılarak sisteme entegre edilecek olması çok büyük bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Ayrıca Filyos endüstri bölgesine kurulacak olan fabrikalar ile bölgemizi çok büyük bir nüfus yoğunluğu beklemektedir. Bu nüfus yoğunluğunun yaşanacağı yerlerden bir tanesi de Saltukova beldemizdir. İmar planlaması kafe, restaurant, spor salonları ve sosyal alanlar yapılarak bölgenin hazırlanması gerekiyor. Maalesef bunları anlayabilen yerine getirebilen bir yerel yönetim yok. Tüm beldeler ve ilçe merkezimizin gelişime ayak uydurması gerekmektedir" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15