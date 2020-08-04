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Kanyondaki doğa gezisinde kazayla bitti
ZONGULDAK'IN GÖKÇEBEY İLÇESİNDEKİ KANYONDA DOĞA GEZİSİ YAPAN BİR KADIN AYAĞINDAN YARALANDI. AFAD VE 112 EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN KADININ SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
ZONGULDAK 04.08.2020, 11:23
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Zonguldak’ın Gökçebey ilçesindeki kanyonda doğa gezisi yapan bir kadın ayağından yaralandı. AFAD ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyü yakınlarındaki Süzek Kanyonunda yaşandı. İsmi açıklanmayan 42 yaşındaki bir kadın, doğa gezisi sırasında ayağından sakatlandı. Ayak bileğinin kırıldığı kadın için olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin de müdahale ettiği kadın, bir kilometrelik yolu sedye ile taşındı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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