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Kanuna aykırı avlanmaktan ceza yedi

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE KANUNA AYKIRI OLARAK AVLANAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

ZONGULDAK 10.09.2020, 12:03
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Kanuna aykırı avlanmaktan ceza yedi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kanuna aykırı olarak avlanan şahıs gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ali köyü’nde, Çaycuma İlçe Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığınca önleyici kolluk devriyesi, kara avcılığı kanununa aykırı olarak avlanan 35 yaşındaki M.Y. hakkında işlem başlattı. Sabah saat 08.00 sıralarında ses cihazları kullanarak avlandığı tespit edilen M.Y.’nin avda kullandığı otomatik av tüfeği de muhafaza altına alındı. İdari yaptırım uygulanması için tanzim edilen tutanak ve ele geçirilen malzemeler Milli Parklar Müdürlüğü’ne idari işlemlerin yapılması için teslim edildi.

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