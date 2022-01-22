Kandilli Belediyesi kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi dün akşam başlayan kar yağışının ardından yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, tüm ekiplerin beldeye bağlantı ve mahallelerdeki yolları açık tutmak için dün geceden bu yana aralıksız çalıştığını ifade etti. Başkan Aydın kar nedeniyle kapanan ve 112 sağlık ekiplerinin ulaşmakta güçlük çektiği yolları açmak içinde yardımcı olduklarını belirterek vatandaşlar anlayışlı olmalarını istedi. Başkan Aydın açıklamasında “Dün gece başlayan kar yağışı beldemiz içinde ve bağlantı yollarında etkili oluyor. Hem bağlantı yollarımızı hem de mahallelerimizdeki özellikle ana arterleri açık tutmak için küreme ve tuzlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz dün geceden bu yana durmaksızın çalışıyorlar. Kar yağışının uzun süreceği bilgisi verildi. Zaman zaman 112 sağlık ekiplerinin beldemizdeki hastalara ulaşması için onlara da yol açmak için çalışma yapıyoruz. Bu sırada bazen mahalle yollarında aksamalar yaşanabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Biz Kandilli Belediyesi olarak kar yağışı devam ettiği sürece 24 saat aralıksız çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.