Kandilli Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde asfalt çalışmalarına hız verildi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldenin bir çok bölgesinde asfalt çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Başkan Aydın açıklamasında “Kandilli Belediyesi olarak beldemiz bölgemizdeki beldelere oranla çok geniş bir coğrafyaya sahip. Dolayısıyla yol ağımızda oldukça geniş. Geçtiğimiz yıl ve yıl birçok mahalle ve sokakta yeni beton ve parke yol çalışmaları yaptık. Uzun zamandır girişimlerini ve planlamalarını yaptığımız asfalt çalışmalarına bu sabah itibariyle başladık. Belediyemizin imkanları ölçüsünde Kandilli Beldesi halkımıza daha modern ve konforlu bir yaşam sunmak için her alanda olduğu gibi ulaşım konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Asfalt çalışmalarımız bu gün itibariyle başladı. Kandilli beldemizin her noktasında bozuk olan tüm bölümlerde 3-4 gün bu çalışmalarımız devam edecek. Asfalt çalışmalarımızı Zonguldak İl Özel İdaresi’nin iş makineleri ile yapıyoruz. Ben bu vesile ile bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İl Özel İdaresi ekiplerimize ve belediye personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aydın, ayrıca AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz ile yaptıkları görüşmede, kendilerinin de Gökçeler ile Zonguldak yolu arasında kalan kısımda kalan yolu yapacaklarını ifade ettiklerini belirtti. Aydın konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Gürel Karayılmaz beldemizde devam eden asfalt çalışmalarını incelediler. Kendileri Gökçeler ile Zonguldak yolu arasında kalan kısmı da yapacaklarını ifade ettiler. Gerçekten çok mutlu oldum. Hepimizin amacı halkımıza hizmet etmek. Birlik ve beraberlik içerisinde beldemize yapılan her türlü hizmet bizi memnun eder. Ben AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Gürel Karayılmaz’a bu anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum."