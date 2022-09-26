Kandilli 112 sağlık istasyonu ve aile hekimliği merkezi istiyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde yetersiz olan 112 Acil İstasyonu ile Aile Sağlığı Merkezi yapılması isteniyor.

Kandilli beldesinde uzun süre önce Kandilli Belediyesi tarafından Türkiye Taş Kömürleri Kurumu’ndan (TTK) bir dönüm yer satın alınarak 1112 Acil İstasyonu ile Aile Hekimliği Merkezi yapılması için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne yer tahsisi yapıldı. Kandilli Beldesi’nde 112 Acil Sağlık istasyonu ile aile hekimliği merkezleri birbirinden uzak noktalarda eski binalarda vatandaşlara yeterli hizmeti vermediği öğrenildi. Kandilli Beldesi sakinleri Zonguldak’ın her noktasına modern sağlık tesisleri yapılırken, beldede yeri ve projesi hazır olmasına rağmen iki sağlık tesisinin yapılmamasına anlam veremediklerini ifade etti. Kandilli beldesi sakinleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve AK Parti Zonguldak Milletvekillerinden yardım isteyerek, beldelerine daha fazla önem göstermelerini istedi. Belde sakinleri 112 acil istasyonu ile aile hekimliği merkezinin bir an önce programa alınarak, halkın hizmetine açılmasını beklediklerini söyledi.