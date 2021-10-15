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‘Kan dostum olur musun Çaycuma’ denildi 100 ünite toplandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına halk büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Bir günde 100 ünite kan bağışı toplanıldı.

ZONGULDAK 15.10.2021, 17:19
‘Kan dostum olur musun Çaycuma’ denildi 100 ünite toplandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı kampanyasına halk büyük ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında Bir günde 100 ünite kan bağışı toplanıldı.

Atatürk Anıtının önüne her cuma günü stand açan Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi ekibi ‘Kan dostum olur musun Çaycuma’ diyerek 100 ünite kan bağışı topladı.

Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi Organizasyon Sorumlusu Özcan Güler, vatandaşların Kızılay’ı yalnız bırakmadığını vurgulayarak şunları söyledi: Çaycuma MYO gönüllü öğrenciler sayesinde 100 üniteden fazla kan bağışı gerçekleşerek pandemi sonrası yine rekorunu kırdı. Ben katılım sağlayan gönüllü öğrencilere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çaycuma halkına da bu kadar duyarlı yaklaştıkları için teşekkür ederim “ dedi.

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