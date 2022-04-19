Kampüsün Sesi dergisinin 59. sayısı yayımlandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 2011 yılından bu yana çıkan Kampüsün Sesi Dergisi 2022 Ocak-Şubat-Mart sayısı okur severler ile buluştu.

Kampüsün Sesi dergisinin 59. sayısında sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanında alınan ödül sayısına göre Yükseköğretim Kurulunun 2021 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birinci sırada yer alması, Grizu-263 Uzay Takımı tarafından tasarlanan Türkiye’nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaya fırlatılması ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Programı çerçevesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi 2021 yılında Türkiye çapında en yüksek tarama oranı ile yüzde 99,4 ile birinci sıraya yerleşmesi ve daha nice güzel gelişmelerin yer aldığı haberler ile derginin 59 sayısı yayımlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer derginin yayınlanması ile ilgili olarak: “Düzenli olarak yayınlanan dergimizin son sayısında; yapılan bilimsel çalışmalar, Ar-Ge ve üretimin yanında elde edilen başarılar, sosyal aktiviteler ve topluma hizmet uygulamaları ile ilgili yapılanları ilginize sunuyoruz. Derginin yayımlanmasında üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Ofisine, Redaksiyon ve Teknik Destek Ekibine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.