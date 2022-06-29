Kalite Komisyonu KTÜ ile bilgi paylaşımı toplantısında bir araya geldi

Kalite güvencesi konusunda uzman rehberlik alınması ve deneyim paylaşımı amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü ile bir

çevrimiçi toplantı düzenlendi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Dinçer Biçer, Üniversite kalite komisyonu ve alt komisyon üyeleri ve birim kalite komisyonları katıldı. KTÜ adına ise Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu ve kalite komisyonu üyeleri Prof. Dr. Semra Çolak, Prof. Dr. Kader Şahin, Prof. Dr. Hacer Bayrak, Prof. Dr. Asu Beşgen ve Doç. Dr. Aytaç Aydın toplantıya katıldı.

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu’nun açılış konuşmasının ardından Öğr. Gör. Ali Haydar Doğu KTÜ’nün kurumsal akreditasyon süreci öncesinde yaptığı hazırlık çalışmaları ve beş yıllık

kurumsal akreditasyon elde etmeleri ile sonuçlanan süreçte yaşanan deneyimler hakkında bilgi verdi.

Kurumsal kalite kültürünün kurumda yerleşmesi, akreditasyon çalışmasında yaşanan güçlükler ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımının ardından toplantı soru-cevap bölümü ile devam etti. Üniversite kalite komisyonu ve birim kalite temsilcileri deneyimlerini KTÜ Kalite Komisyonu ile paylaşma fırsatı buldu.