Kahramanmaraş’a takviye ekip

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü emrinde görevlendirilmek üzere 45 Emniyet personeli gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 45 personelin Kahramanmaraş’a gönderildiği ifade edildi. Açıklamada, "Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü emrinde görevlendirilmek üzere toplam 45 personelimiz 31.05.2023 günü 09:00 sıralarında hizmet binası önünde uğurlanarak hareket etmiştir. Başta genel güvenliğin sağlanması ve yardım malzemelerinin dağıtılması hususunda takviye personel görevlendirmesi periyodik aralıklarla ihtiyaç ve planlamaya göre devam edecektir" ifadelerine yer verildi.