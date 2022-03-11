Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çektiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve akademik birimlerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları hakkında Devrek ilçesinde bir araya gelindi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) tarafından düzenlenen ve Devrek Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Toplumsal Farkındalık’ başlığı altında bir söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirildi.

KASUAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık tarafından gerçekleştirilen söyleşide ‘Bir Şiddet Türü Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kente Yansıması: Kadın Dostu Kent Projesi’ konusu ele alındı. Yine KASUAM yürütme kurulu üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Figen Uzar Özdemir ve üniversite öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi İsa Demir yaptıkları kısa bilgilendirmenin ardından cinsiyete yönelik ayrımcılık sonucu oluşan eşitsizliklere dikkat çekmek için seyircileri de dahil ederek bir atölye çalışması gerçekleştirdi.