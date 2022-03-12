Kadına yönelik şiddet için söyleşi ve atölye çalışması

Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) tarafından Kadına yönelik şiddetle farkındalık başlıklı söyleşi ve atölye çalışması gerçekleşti.

Devrek Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen programda KASUAM müdür yardımcılarından Öğr. Gör. Dr. Seda Tapdık tarafından gerçekleştirilen söyleşide ‘Bir Şiddet Türü Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kente Yansıması: Kadın Dostu Kent Projesi’ konusu ele alındı.

Yine KASUAM yürütme kurulu üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Figen Uzat Özdemir ve üniversite öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi İsa Demir yaptıkları kısa bilgilendirmenin ardından cinsiyete yönelik ayrımcılık sonucu oluşan eşitsizliklere dikkat çekmek için seyircileri de dahil ederek bir atölye çalışması gerçekleştirdi.