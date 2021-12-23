Kadına Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi adlı konferans yapıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Yüksekokulunda kadına karşı ayrımcılığın önlenmesi, kadına yönelik şiddet ile mücadele, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet politikaları hakkında Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Müdürü Deniz Peker ile müdürlük Psikolojik Danışmanı Yasemin Özkan Kama tarafından yüksekokulu konferans salonunda konferans verildi.

Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker’in açılış konuşmasını yaptığı konferansta, şiddete maruz kalan kişilerin benlik değerlerinin yükseltilmesi, ’Bende bireyim’ diyebilmesi, şiddetin psikolojik açıdan etkileri anlatıldı. Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü PDR Yasemin Özkan Kama tarafından şiddetin adli yaptırımları, şiddetin psikolojik yönleri ve etkileri ile ALO 183 Sosyal Destek Hattı ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Soru cevap şeklinde devam eden konferansın sonunda Alaplı MYO Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Ahmet Oturak tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.