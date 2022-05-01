Kadın polisler kadına şiddete dikkat çekmek için broşür dağıttı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hükümet Caddesi üzerinde kurdukları stantta broşür dağıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulaması’nın (KADES) tanıtımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik Hükümet Caddesi üzerinde stant açan Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alaplılara uygulamayı anlatıp şiddetle mücadele konusunda bilgi verdi. Sahil yolunda yürüyen ekipler vatandaşlara uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. Özellikle kadın polislere ilgi gösteren kadınlar, ekiplerden KADES uygulaması ve yapılması gerekenler konusunda bilgi aldı. Uygulamanın son derece yerinde olduğunu belirten vatandaşlar, KADES sistemini daha önceden bilmediklerini ve uygulamayı hemen telefonlarına indireceklerini belirttiler. Polis tarafından 2 bin adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı.