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Kadın gücü üretim kooperatifi kuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlara istihdam kapısı açmayı, kadın üreticileri bir araya getirmeyi, ürünlerin marka haline gelmesini sağlamayı hedefleyen Kadın Gücü Kooperatifi kuruldu.

ZONGULDAK 08.03.2021, 17:54
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Kadın gücü üretim kooperatifi kuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınlara istihdam kapısı açmayı, kadın üreticileri bir araya getirmeyi, ürünlerin marka haline gelmesini sağlamayı hedefleyen Kadın Gücü Kooperatifi kuruldu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın eşi Neriman Posbıyık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı kooperatifin ofis ve üretim binasının açılışı yapıldı. Neriman Posbıyık, hedeflerinin kadın istihdamını artırmak olduğunu belirterek, “Köylerde ve şehirde üretim yapan, bizimle çalışmak isteyen kadınları bir araya getireceğiz. Şimdiden ön üretim faaliyetlerine başlandı. Asıl yoğun üretim süreci bahar ve yaz aylarında gerçekleşecek. Bu çalışmanın para kazanmak, evine ekmek götürmek isteyen kadınlara büyük bir istihdam kapısı olacağına inanıyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ve iş dünyası temsilcilerinin destekleri, Ereğli kadınlarının emeği ve sevgisiyle kurulan Kdz. Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi’nin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapıldı.

Karadeniz Ereğli Kadın Gücü Kooperatifi, kadınlara istihdam kapısı açmayı, kadın üreticileri bir araya getirmeyi, pazarlama yöntemlerini geliştirmeyi ve yöresel ürünlerin marka haline gelmesini sağlamayı hedefliyor.

Kadın Gücü Kooperatifi’nin ofis ve üretim binasının açılışına CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TSO Başkanı Arslan Keleş, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve Ereğlili kadınlar katıldı.

Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, açılışta yaptığı konuşmada kurulan kooperatif ile kentte kadın gücü istihdamını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Neriman Posbıyık şunları söyledi:

“Bu özel günde bir araya gelmenin mutluluğunu, heyecanını yaşıyoruz. Bir grup kadın olarak bir süredir devam ettirdiğimiz kadın kooperatifi kurma çalışmalarını tamamladık ve büyük bir coşkuyla yola çıkıyoruz. Bu günün heyecanını bizimle paylaştığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Açılış için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü özel olarak seçtik. 8 Mart, kadının mücadele gücünü ortaya koyan, kadının isterse neleri başarabileceğini ifade eden önemli bir gün. Biz, kadınların mücadele tarihinden de güç alarak yola çıkıyoruz. Bu yaklaşımımızın ifadesi olarak, kooperatifimizin adını da Kadın Gücü olarak seçtik.” Dedi.

“Amacımız kadınlara istihdam kapısı açmak”

Katkı sunanlara teşekkür eden Posbıyık, kooperatif hakkında bilgiler verdi:

“Kooperatifimiz, Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ve Ereğli’ye gönül vermiş iş insanlarının desteğiyle, katkılarıyla kuruldu. Kuruluşu için yasal süreç tamamlandı. Kooperatif binası hazırlandı, üretim ortamı sağlandı. Bu süreçteki desteklerinden ötürü belediyemize, iş insanlarına, Ticaret Odası Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Amacımız en kısa süre içinde kooperatifi kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşturmak. Burada da Ereğli’mizin üretken, çalışkan kadınlarına güveniyorum. Bu çatı altında kadınlar olarak güç birliği yapıyoruz. Birlikte kurduk, birlikte başaracağız.

Kooperatif, kadınlara istihdam imkanı yaratmayı, kadın üreticileri desteklemeyi, pazarlama ortamı oluşturmayı, şehirde yetişen ürünlerin marka haline getirilmesini hedefliyor. Bunların ilk adımlarını atmak için kurucular olarak, yönetim ve denetim kurulu olarak, bize destek veren gönüllü bir ekiple birlikte yaklaşık dört aydır yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Bu çalışmaları hepimiz bir sosyal sorumluluk anlayışıyla, gönüllülük çerçevesinde sürdürüyoruz. Kurucularımız şu isimlerden oluşuyor:

Neriman Posbıyık, Yaşare Aydın, Gönül Çelik, Emine Posbıyık, Serpil Özsoy, Ebru Yapıcı, Safiye Karaarslan”

“Kadınların ekonomik yaşamda güçlenmesi önemli”

Kadınların ekonomik yaşamda güçlenmesi, özgüveninin artması, üretimde daha çok yer alması, Türkiye’nin demokratikleşmesi açısından da önemli sonuçlar doğuracaktır, diyen Neriman Posbıyık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kadının olduğu yerde hayat yeşerir. Biz burada bunun küçük bir örneğini vereceğiz.

Bu çalışmamız kapsamında Ereğli’mizin mevsimsel ürün tablosunu oluşturduk. Kooperatif bünyesinde her mevsimde hangi ürünleri üreteceğimize ilişkin ön çalışma yaptık. Bu yöreye özgü meyve ve sebzelerle neler üretilebileceğini belirledik. Mutfak kültürümüzün güzel örnekleri başta olmak üzere, geleneksel ürünleri en sağlıklı ve en doğal halleriyle burada üreteceğiz. Sürpriz ürünlerimiz de olacak. Bu ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar bütün noktalarda kadınlar aktif görev alacak. Pazarlama konusunda sosyal medya mecraları kullanılacak, ayrıca doğrudan satış yapılacak.

Kadınlar düzenlediğimiz mekanlarda, hijyen koşullarda, belirlediğimiz standartlara göre üretim yapacaklar.

Belediye ekibi müzik dinletisinin ardından kooperatifin ofis ve üretim binası hizmete açıldı. Neriman Posbıyık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
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