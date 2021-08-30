Kadın futbolcular Kandilli’de kampa girdi

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, TTK Armutçuk Misafirhanesi’nde kamp yapıyor. Takımda bir taraftan yeni sezon hazırlıkları sürürken transfer çalışmaları da davam ediyor.

TTK Armutçuk Misafirhanesi’nde kamp yapan Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız verdi.

Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Faruk Varlık, Kandilli’de 14 günlük bir kamp çalışması yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Yeni sezon öncesi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kampın bir haftasını geçirdik. Bu süre zarfından oyuncularımızın istekli olması ve gösterdikleri performans beni memnun etti.”

Kuzu, “Hedefimiz, daha güçlü bir Ereğli Belediyespor”

Kadın Futbol ve Altyapı sorumlusu As Başkan Sertan Kuzu ise Ereğli Kadın futbol takımını daha da iyi noktaya getirmek için çaba gösterdiklerini ifade ederek “Başkanımız da kadın futbol akımına ayrı bir önem veriyor ve destekliyor. Bu sezon kadromuzdaki futbolcular ve yeni transfer ettiğimiz sporcularla daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Transfer ettiğimiz ve kadroda düşündüğümüz futbolcular var. Kadın futbolunda Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Süper Lig takımının da yatırım yapacağı gündemde. Güzel bir sezon olmasını diliyorum.” dedi.