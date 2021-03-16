Kadın doktor hastane koridorunda pandemi de yaşananları açtığı sergi ile anlattı

Zonguldak Alaplı Devlet Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Duygu Çoban, hastane koridorlarında sergilenen korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden meslektaşlarının yaşadıklarını fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.

Amatör fotoğrafçılıkla da ilgilenen doktor Duygu Çoban, "Dışarıya çıkıp fotoğraf çekemediğim için aklıma böyle bir fikir geldi. Yaşadığımız anı ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

Çoban, hastane koridorunda açtığı sergide insanları yaşadıkları zorlu süreci gelecek yıllara aktarabilme fikrinin kendisini bu çalışmaya yönelttiğini söyleyerek, "Sergiye özellikle meslektaşlarından olumlu dönüşler aldım. Daha önce de amatör olarak fotoğrafçılık yapmak her zaman vardı. Covid-19 nedeniyle dışarıya çıkıp fotoğraf çekemediğim için aklıma böyle bir fikir geldi. Çektiğim fotoğraflarla geçen zorlu süreci ve yaşadığımız anı ölümsüzleştirmek istedim" dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Çoban, hastane yönetimi ve çalışanlarından büyük destek gördüğünü de belirterek, şunları kaydetti:

"Hastanemizin yoğun bakımı servisini, laboratuvarlarını, acil servisini gün içerisinde giderek fotoğraflamaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarım olduğu için onlar kendi doğal işlerini yaparken ben de fotoğraflarımı doğal çekmeye çalıştım. Bu yüzden fotoğraflarım doğal ve net."

Kendisini en fazla etkileyen hemşire olan hasta arkadaşının fotoğrafın sonraki halini yansıtan kare olduğunu aktaran Çoban, "Hastane servisindeki pandemi nöbetindeki çektiğimiz bir fotoğraf karesi. Bu arkadaşla beraber çalıştık. O gün bir hastaya acil müdahale etmemiz gereken bir durum vardı" ifadelerini kullandı.

Alaplı Devlet Hastanesi Başhekimi Rabia Başer Açıkgöz de fotoğrafları herkesin görmesi gerektiği dile getirirken, "Bu pandemi sürecinde çekilen fotoğraflar bize tercüman oldu" diye konuştu.