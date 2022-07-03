Kabotaj Bayramı’nda renkli görüntüler yaşandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Kabotaj Bayramı etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Yüzme yarışlarının yanı sıra yağlı direkten bayrağı alma yarışmasında vatandaşlar kıyasıya mücadele verdi.

Kilimli ilçesinde gerçekleştirilen Kabotaj Bayramı’na vatandaşlar ilgi gösterdi. Liman içerisinde düzenlenen etkinliklerde Kilimli Liman Başkanlığı tarafından römorkör su gösterisi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. 100 metre kadınlar ve erkekler yüzme yarışında sporcular kıyasıya mücadele verirken, 100 metre 50 yaş üstü yüzme yarışı da beğeniyle izlendi. Program tek kürek sandal yarışı, fiber motor yarışları ve kano yarışları ile devam etti.

Bayramın en ilgi gören tarafı ise yağlı direk bayrak yarışı oldu. Direğin ucundaki bayrağı almak isteyenler kıyasıya mücadele verdi. Bayrağı alan ise ödülün sahibi oldu. Programda konuşan Belediye Başkanı Kamil Altun, "Planlarken biraz da düşünceliydik. Uzun zamandır böyle etkinlik olmamıştı ama coşku sağlayabilir miyiz diye düşündük. Sizi burada muhteşem ve kalabalık bir ortamı gördük. Çok mutlu olduk. İnşallah bugün büyük bir adımı sizlerle beraber atıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha coşkulu bir Kabotaj Bayramı’nı sosyal etkinliklerimizi burada kutlayacağız" dedi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise, "Bu bayrama teşrif eden sizlere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kalabalık var. Vatana, millete, devlete sahip olan bir kitlenin sahip olduğunu gösteriyoruz. Dosta düşmana sesleniyoruz. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Kilimli, sahip oldukça bu memleket batmayacaktır. Suriye sınırı Yayladağı’ndan, Bulgaristan, Artvin Kemalpaşa’ya kadar 8 bin 883 kilometrekare kıyı şeridimiz var. Yine denizlerimizdeki faydası saymakla bitmiyor. Baktığınız zaman nerede bir kıyı, deniz, su varsa orada bolluk var, bereket var, sosyal hayat var, kültür ve turizm var" şeklinde konuştu.

Programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.