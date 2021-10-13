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JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Devrek’e geldi

JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Devreklilerle buluştu.

ZONGULDAK 13.10.2021, 12:13
JÖH ve JÖAK tanıtım tırı Devrek’e geldi

JÖH ve JÖAK tanıtım ve satış tırı Devreklilerle buluştu.

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş VE Kurtarma(JÖAK) tanıtım ve satış tırı iki günlüğüne ilçede standını açarak vatandaşlara birimlerin kullandığı lisanslı ürünlerin satış ve tanıtımı gerçekleştiriyorlar.

Devrek Cumhuriyet Alanında kurulan satış tırında, JÖH ve JÖAK timlerinin kullanmış olduğu tişört, mont, künye, bileklik, saat ve çeşitli hediyelik eşyaları satışa sunarak şehit jandarma ve mensuplarının aileleri yararına kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı’na bağışlanıyor.

Tırda bulunan dev ekrandan birliklerin faaliyetleri hakkında da vatandaşlar bilgilendiriliyor.

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