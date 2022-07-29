banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Yağlık ayçiçeğinde yüksek rekolte bekleniyor
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Rusya’da tahıl üretimi 11 milyon ton azaldı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Kayseri İhracatını İlk 6 Ayda Yüzde 19 Artırdı
Buğday hasadı yüz güldürdü
Buğday hasadı yüz güldürdü

Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı.

ZONGULDAK 29.07.2022, 23:26
Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliğine İbrahim Efe atandı. Görev dağılımında Murat Tekin ve Zafer Pamuksuz temsilci yardımcısı oldu. Yapılan atamanın ardından ilk üye toplantısı Zonguldak Maden Mühendisleri Cemiyetinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Onur Kurulu Üyesi Dündar Çağlan ve Onur Kurulu Üyesi Kazım Altaylı’nın katılımı ile gerçekleştirildi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilcisi İbrahim Efe, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür ederek, yeni görevini en iyi şekilde yürütmeye çalışacağını ifade etti.

Yorumlar (0)
25°
açık