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Jandarmanın durdurduğu şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
ZONGULDAK'TA JANDARMA EKİPLERİNCE ARAMA YAPILAN ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI.
ZONGULDAK 26.03.2023, 13:33
Zonguldak’ta jandarma ekiplerince arama yapılan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada 7 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma karakoluna götürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.