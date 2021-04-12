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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

ZONGULDAK 12.04.2021, 22:49
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde aracında uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri L.T. (31) isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Alaplı ilçesi Kılçak köyünde L.T. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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