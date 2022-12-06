Jandarmadan servis araçlarına denetim

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince okul servis araçları denetlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 5-6 Aralık 2022 tarihlerinde okul önlerinde ve çevresinde 65 okul servis aracının gerekli denetim ve kontrolleri yapıldı. Bir okul servis sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu uyarınca cezai işlem uygulandı, ayrıca okul servis aracı şoförlerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.