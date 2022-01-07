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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik seminerleri verildi.
ZONGULDAK 07.01.2022, 12:45
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik seminerleri verildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde sorumluluk sahasında bulunan okullarda planlanan trafik eğitim seminerleri çerçevesinde Jandarma Trafik Timlerince öğrencilere yönelik olarak trafik seminerleri verildi. Eğitimde öğrencilere trafik temalı boyama kitapları dağıtılarak, trafik kuralları hakkında bilgi edinmeleri sağlandı.