banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Altın fiyatları DÜŞÜŞTE!
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Aşı o ülkede ücretsiz olacak
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Aşı savaşları devam ediyor
Aşı savaşları devam ediyor

Jandarmadan korona virüs denetimi

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

ZONGULDAK 17.11.2020, 08:58
2
Jandarmadan korona virüs denetimi

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimleri kapsamında Gökçebey, Alaplı ve Çaycuma İlçelerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından bin 198 kişiye HES kodu sorgulaması yapılırken, HES kodu olmayan 147 kişiye HES kodu aldırıldı.

Vatandaşlar yapılan uygulamalardan dolayı memnun oldukları dile getirerek Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler pazaryerlerinde, kalabalık alanlarda ve şehir giriş çıkışlarında araç sürücülerine uyarılarda bulunarak denetimlerini sürdürüyor.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
açık
banner378