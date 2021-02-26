Jandarmadan kan bağışına destek

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Kızılay işbirliği ile kan bağışında bulundu.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Karakolları ile ilçe meydanı önünde Zonguldak Kızılay Kan Merkezi öncülüğünde kan bağış kampanyası düzenlenirken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Özcan Güler, kan bağış kampanyası için destek olan Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, " Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Kızılay işbirliği ile geçen hafta perşembe gününden bu yana bir hafta İl Jandarma Komutanlığı’nın önünde kan bağışı organizasyonlarımız başladı. Şu ana kadar 8 ünite civarında kan bağışı aldık. Merkez İl Jandarma Komutanlığı, Kozlu, Kdz.Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek ve Kilimli’ den kan bağışı organizasyonlarında güzel sayılarda kan bağışları aldık. Tabii ki zorluk bu süreçte İl Jandarma Komutanlığı’nın bizlere vermiş olduğu destek için başta İl Jandarma Komutanımız Gönen Süslü olmak üzere Komutan Yardımcımız Musa Menteşe’ ye çok teşekkür ediyoruz. Her zaman Kızılay ’ın yanındalar, kan bağışı organizasyonunda yanımızda oldular. Hastanede bekleyen hastalara kan ihtiyacını karşılamamız da bizlere çok yardımcı oldular. Bu süreçte jandarmamız sayesinde 1000 ünite yakın bağış aldık. Zaten yola çıktığımızda ilk etapta hedefimiz bir hafta içinde bin ünite kan bağışıydı. Bunu da çok şükür gerçekleştirdik. Verdikleri destekler için Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na teşekkür ediyoruz."