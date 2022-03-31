Jandarma’dan kan bağışına destek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası büyük ilgi gördü. Vatandaşlar da kan verebilmek için sıraya girdi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinliğe İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde olan Saltukova, Filyos, Karapınar ve Perşembe Karakollarından askeri personel gelerek artan kan ihtiyacına destek vermek maksadıyla kan bağışında bulundu. Ayrıca halkın büyük ilgi gösterdiği kan bağışında Çaycumaspor Başkanı Deniz Atmaca’da bağışta bulundu. Zonguldak Kızılay Kan Bağış Merkezi Organizasyon Sorumlusu Özcan Güler, jandarma personellerine duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, “ Personelin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışını belirli zamanlarda düzenleneceğiz inşallah. İyi gösteren Çaycuma halkına da çok teşekkür ediyorum “ dedi.