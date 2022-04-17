Jandarmadan huzur güven uygulaması

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince huzur güven uygulaması gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 16 Nisan 2022 tarihinde Huzur Güven uygulaması gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimler sonucunda; 2 bin 291 şahıs sorgulandı. 197 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan sorgulamalarda yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.