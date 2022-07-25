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Jandarmadan Huzur Güven uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur güven uygulaması yapıldı. Uygulamada yoklama kaçağı 2 kişiye ve Bilişim Sistemlerine Girme suçundan 1 kişiye işlem yapıldı.

ZONGULDAK 25.07.2022, 13:13
Jandarmadan Huzur Güven uygulaması

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur güven uygulaması yapıldı. Uygulamada yoklama kaçağı 2 kişiye ve Bilişim Sistemlerine Girme suçundan 1 kişiye işlem yapıldı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan denetimler sonucunda; 3 bin 059 şahıs ve 389 araç sorgulandı. Sorgulamada 2 yoklama kaçağı ile Bilişim Sistemlerine Girme suçundan 1 kişiye işlem yapıldı.

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