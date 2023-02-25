Jandarmadan ekipman ve araç tahsisi

Filyos ile Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Alanı özel güvenlik bölgesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla bölgeye çeşitli araçlar tahsis edildi.

Öncelikli olarak Filyos ile Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Alanı Özel Güvenlik Bölgesinin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na araç tahsisi gerçekleştirildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timinin kullanımı için, 1 Adet Jandarma Emniyet ve Asayiş Botu, Emniyet ve Asayiş hizmetlerinde kullanmak üzere, 1 adet hafif zırhlı aracı, 2 Adet Jandarma Asayiş Motosikleti ile 1 Adet UTV Arazi Aracı teslim edildi.