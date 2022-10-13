Jandarma trafik timlerinden öğrencilere seminer

Devrek’te Jandarma Trafik Timleri tarafından öğrencilere seminer verildi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesine bağlı Yazıcık Köyü İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik kuralları konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi. Köy okulunda gerçekleştirilen seminerde öğrencilere trafik temalı boyama kitapları dağıtılırken, ekipler tarafından trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Yetkililer tarafından okullarda eğitim öğretim yılı boyunca bu tür seminerlerin devam edileceği bildirildi.