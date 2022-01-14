Jandarma trafik personeline ilk yardım eğitimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı trafik personeline temel ilk yardım eğitimi verildi.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı, Güvenli Sistem yaklaşımı çerçevesinde Zonguldak İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Trafik Personeline İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince temel ilk yardım eğitimi verildi. Trafik Kazalarında can kaybı ve yaralanmaları azaltmak amacıyla topluma yönelik temel ilk yardım eğitiminin yaygınlaştırılması ve trafik kazaları sonucunda olay yerine ilk giden Jandarma trafik personeline yönelik temel ilk yardım eğitimlerine aralıklara devam edecek.