Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Jandarma Teşkilatı’nın 183. kuruluş yıldönümü Zonguldak’ta törenlerle kutlandı.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğ Amiral Niyazi Uğur, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Aan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Rektör İsmail Hakkı Özölçer, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve vatandaşlar katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç tarafından tören alanına çelenk konuldu. Programda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in mesajı okunarak, Jandarma Teşkilatının tarihi ile anlatan konuşma yapıldı. İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç günün anlam ve önemi ne dair bir konuşma yaparak, Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü kutladı.

Yalınkılıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

“Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmeti ile ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenle mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında geçe, gündüz, sıcak, soğuk, yağmur, çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş bundan sonrada olmaya devam edecektir."

Vali Mustafa Tutulmaz’da yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatının kuruluşunu 183 yıl dönümünü kutladığını belirtilerek şunları söyledi;

"Öncelikli görevleri kamu düzeni ve asayişi sağlamak olan kolluk güçlerimizden Jandarma Genel Komutanlığımız devletimizin köklü geçmişe sahip kurumlarından birisidir.

Jandarma Teşkilatımız kuruluşundan bugüne aziz milletimizin huzur ve güvenliği için görevini üstün vazife anlayışı ile azim ve kararlılıkla başarıyla yerine getirmektedir.

Yurdumuzun her bir köşesinde devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, birlik ve beraberliğimizi tehdidine yönelen yıkıcı ve bölücü faaliyetlerin bertaraf edilmesinde Jandarma Teşkilatımızın gösterdiği başarı ve üstün operasyon kabiliyeti bizlere gurur kaynağı olmaktadır. Jandarma Teşkilatımız iyi yetişmiş, eğitimli, donanımlı kadrosu ile savunma sanayimizce başarıyla gerçekleştirilen atılım ve milli teknolojik hamlelerle de teknik ve fiziki kapasitesini artırmış, geliştirmiş, benzerleri içerisinde saygın ve lider konuma yükselmiştir. Aziz milletimize gurur ve güven veren Jandarma, görevini Anayasa ve yasalara bağlılıkla, evrensel insan hakları kurallarına saygı çerçevesinde yürütmekte, emniyet, asayiş ve terörle mücadelede olduğu gibi doğal afetlerde ve yardıma ihtiyaç duyduğumuz her an hep yanımızda olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle; Türk Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümünü kutluyor, görevleri esnasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi gönül borcu ile anıyor, özveri ve fedakarlıkla yürüttükleri görevlerinde başarılar diliyorum."

Törende minik öğrencilerine şiirler okunarak halk oyunları gösterileri sergilendi. Ayrıca öğrencilere protokol üyelerince hediyeler takdim edildi. Programın son bölümünde bomba arama köpeği, ‘Şila’ gösteri yaptı. Tören sonrasında ise Şehitler Parkı’nda Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Jandarma silah ve teknik malzeme sergi açılışı gerçekleştirildi.

Kutlamalarda ayrıca Jandarma personeli Kızılay’a kan bağışı yaparak örnek oldu.