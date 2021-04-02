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Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde Jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendiriyor.

ZONGULDAK 02.04.2021, 10:49
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Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde Jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Kırmızı çizgimizi çekiyoruz” projesi kapsamında trafikte yayalara öncelik verilecek uygulama Kdz. Ereğli’ye bağlı Ormanlı beldesinde de başlatıldı. Jandarma, trafikte yayalara öncelik verilmesine yönelik farkındalık uygulamasında vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sürücülere ve vatandaşlara ekipler tarafından broşür dağıtıldı. Azami hız sınırlarının yer aldığı broşürde, köprü, kavşak, tepe üstleri, demir yolu geçitleri, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, dar köprü ve menfezlerde yol yapım, bakım, onarım çalışmaları olan yerlerde hızın azaltılması konusunda uyarılar yer aldı. Ayrıca yerleşim yeri içi ve dışında araç cinslerinin azami hızları da broşürde yer alıyor. Ormanlı Jandarma ekipleri pandemi sürecindeki tedbirler konusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
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