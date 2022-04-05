Jandarma sessiz dostları unutmadı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 Nisan Sokak Hayvanları Gününde mama ve su kapları bıraktı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi 4 Nisan Sokak Hayvanları Gününde sessiz dostları unutmadı. Sessiz dostlar için Beycuma Beldesinde çeşitli noktalara mama ve su kapları bıraktı.