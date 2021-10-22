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Jandarma kan bağışına destekte bulundu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Kızılay işbirliği ile kan bağışında bulundu.

ZONGULDAK 22.10.2021, 18:18
Jandarma kan bağışına destekte bulundu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Kızılay işbirliği ile kan bağışında bulundu.

Atatürk Anıtı önünde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen kan bağışına Çaycuma, Perşembe, Saltukova, Filyos ve Karapınar Jandarma Karakol Komutanlığında gönüllülük esasına dayalı olarak askeri personel kan bağışında bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan bağış kampanyasında çocuklara hediye hikaye kitabı dağıtıldı.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Doktoru İbrahim Zahii kanın sürekli ve acil bir ihtiyaç olduğunu söyleyerek, “ Her gün onlarca, yüzlerce hasta kan bekliyor. Laboratuvar da üretilemeyen tek ilaç o yüzden birilerinin bağış yapması gerekiyor. Bayanların 4 ayda bir erkeklerin 3 ayda bir sağlıklı insanlar kan bağışı yapabilir. Bugün Çaycuma Jandarma destekli bağışımız var.” dedi.

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