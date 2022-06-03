Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarım sezonu başlaması nedeniyle patpat diye tabir edilen tarım araçlarına yönelik dronlu denetim yaptı. Jandarma Trafik Timleri tarafından denetim ve kontrollerin yanı sıra vatandaşlara yönelik olarak verilen seminerlerde, patpat olarak tabir edilen tarım aletleri “çapa makinesi, el motoru olarak ta bilinen bu aletlerin bağ/bahçe tarımsal alanlarda kullanılmak üzere üretildiğini, hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanıldığı, bu tarım araçlar ile karayollarına çıkmak, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu” konusunda bilgilendirmeler yapıldı.