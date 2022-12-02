Jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Burada ifadesi alınan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.