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Jandarma ekipleri karla mücadelede vatandaşın yanında
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede vatandaşları yalnız bırakmadı.
ZONGULDAK 24.01.2022, 11:40
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede vatandaşları yalnız bırakmadı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri karla mücadelede yolda kalan vatandaşların imdadına yetişti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; karla mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlardan gelen yardım taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordinasyonu sağlayarak karşılamaya devam ediyor. Ekipler yoldan kalan vatandaşlara yardım ederek yol durumu hakkında da bilgiler verdi.