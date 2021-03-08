Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında etkinlik düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında fabrikada stantlar açılarak, Kamu Kurum kuruluşlarında çalışan kadınlar ile trafikte bulunan kadın sürücülerin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutladı. Jandarma ekipleri çiçek takdimi ve broşür dağıtımı yaparak kadın hakları, aile içi şiddetin önlenmesi ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı konularında bilgilendirme yapıldı.