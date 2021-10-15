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Jandarma “Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü unutmadı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” tarlada çalışan kadın çiftçiler ile pazar yerinde kendi ürettiği ürünü satan kadın çiftçiler ziyaret ederek çiçek takdim etti.

ZONGULDAK 15.10.2021, 13:26
Jandarma “Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü unutmadı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” tarlada çalışan kadın çiftçiler ile pazar yerinde kendi ürettiği ürünü satan kadın çiftçiler ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı “Dünya Kadın Çiftçiler Günü” tarlada çalışan kadın çiftçiler ile pazar yerinde kendi ürettiği ürünü satan kadın çiftçileri ziyaret ederek 15 Ekim Cuma günü “Dünya Kadın Çiftçiler Günü”nü kutlayarak çiçek takdim etti.

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